БДЖ представи в Карлово най-новия си локомотив, който носи името на Васил Левски (СНИМКИ)

Най-новият локомотив „Смартрон“ на БДЖ беше представен в Карлово. Той е последният, доставен по изпълнението на договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива. Така общата бройка от тази серия „Смартрон“ за националния железопътен превозвач вече наброява 25 локомотива.

"С тях значително се подобрява качеството на пътническата услуга и се гарантира максимална надеждност на влаковете по основните направления в страната", обяви Мартин Ангелов - изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД.

Новият локомотив носи името на Васил Левски и символично беше пуснат в експлоатация ден след честванията на 148 години от Освобождението на България. Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци, допринесли за изграждането и развитието на железопътния транспорт в страната, следва примера на първите петнадесет локомотива от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели. Върху всяка от новите машини е изобразен единен QR код, който ще препраща към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците ще могат да се запознаят с живота и делото на всяка една от личностите, чиито имена носят локомотивите, както и с техния принос към железниците в България.