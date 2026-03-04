БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

БДЖ представи в Карлово най-новия си локомотив, който носи името на Васил Левски (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Запази
БДЖ представи в Карлово най-новия си локомотив, който носи името на Васил Левски (СНИМКИ)
Слушай новината

Най-новият локомотив „Смартрон“ на БДЖ беше представен в Карлово. Той е последният, доставен по изпълнението на договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива. Така общата бройка от тази серия „Смартрон“ за националния железопътен превозвач вече наброява 25 локомотива.

"С тях значително се подобрява качеството на пътническата услуга и се гарантира максимална надеждност на влаковете по основните направления в страната", обяви Мартин Ангелов - изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД.

Новият локомотив носи името на Васил Левски и символично беше пуснат в експлоатация ден след честванията на 148 години от Освобождението на България. Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци, допринесли за изграждането и развитието на железопътния транспорт в страната, следва примера на първите петнадесет локомотива от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели. Върху всяка от новите машини е изобразен единен QR код, който ще препраща към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците ще могат да се запознаят с живота и делото на всяка една от личностите, чиито имена носят локомотивите, както и с техния принос към железниците в България.

#карлово #локомотив #Васил Левски #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ