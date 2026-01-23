Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено

Тази седмица беше историческа за България. Много смело и смислено решение на президента да стъпи на партийния терен – това заяви бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов в студиото на "Денят започва". По думите му, това отговаря на позициите, които президентът Румен Радев е защитавал с години – активна позиция за България, по-амбициозна и по-силна държава, която не е проядена от корупция и в която институциите не стават инструмент за отделни лица.

Пеканов посочи, че визията на Радев и неговия екип най-вероятно ще бъде представена в следващите дни, като уточни, че не участва в разговорите около бъдещата партия и нейния състав.

"С кого ще излезе той – това предстои да видим", допълни той.

Според Пеканов през последната година ясно се е видяло желанието на много българи страната да поеме по нов път.

"Видяхме хиляди българи по площадите – млади, стари, леви, десни, либерали, консерватори. България да бъде друга, да излезе от летаргията на така наречената стабилност", каза той.

По думите му, страната няма нужда "да бъде в пипалата на един октопод, който контролира отзад как се взимат решенията". Пеканов разкритикува и решения, взети без обществено обсъждане и анализ, като подчерта, че "на това трябва да се сложи край" и че са необходими "много сериозни реформи" в съдебната система.

Атанас Пеканов заяви още, че към момента професионалните му ангажименти не му позволяват да се занимава активно с политика.

"Но аз подкрепям това, което се случва. Имаме нужда от реформи. Чухме го от площада, от партии в парламента и от президента", каза той и добави: "Аз винаги съм бил и ще бъда на линия да помагам на България по начините, по които мога, в позициите, в които съм на международната сцена".

Бившият служебен вицепремиер припомни случаи от последните години, в които според него институциите са действали без ясни основания. Той даде пример с ареста на кмета на един от големите градове и с "минирания път" на Андрей Гюров.

"Абсолютно същият и с конци – една история абсолютно измислена", каза Пеканов и допълни, че според него Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател.

Пеканов защити работата на служебните кабинети по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Единствената пълна сума по плана дойде по време на служебен кабинет", подчерта той и посочи, че през 2022 г. са били осигурени 2,7 млрд. лева, с които са стартирали ключови проекти.

Според него твърденията, че "нищо не е било направено", не отговарят на истината.

"Ако никога не сме направили нищо преди това, откъде са ги взели тия пари, тия министри да ходят да се хвалят?", попита риторично Пеканов.

Особено критичен Пеканов беше към решението България да се включи в т. нар. Съвет за мир, оглавяван от Доналд Тръмп.

"Не ме смущава, мен ме взривява направо. Аз не можах да повярвам", заяви той.

По думите му, повечето европейски държави са реагирали предпазливо и са поискали анализ и обсъждане, докато България е взела решение "без да пита никой". "Това е финалното харакири на този отиващ си модел", каза Пеканов и допълни, че според него обществото ясно разбира мотивите зад подобни действия.

Вижте целия разговор във видеото