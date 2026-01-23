На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за кратко

Шестима души, петима от които туристи, успешно стигнаха до ръба на Космоса. Американската компания "Блу Ориджин" на милиардера Джеф Безос, изведе търсачите на силни усещания до малко отвъд линията Карман - международно признатата условна граница между земната атмосфера и космическото пространство.

Полетът продължава между 10 и 12 минути. Приключението предлага кратковременно усещане за безтегловност и красиви гледки на нашата планета. Този път на борда на совалката бяха пилот, пенсионирана акушерка, предприемач, пенсиониран полковник и служител на "Блу Ориджин", който замени един от туристите, който не успя да се включи.

Само за начало на процеса за включване в подобна експедиция, желаещите трябва да платят 150 хиляди долара. Цялата сума за приключението се пази в тайна.