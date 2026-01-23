Повишение на температурите през почивните дни

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 1°.

Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони, а в планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури ще бъдат от около 0° в районите с трайна мъгла до 8° - 10° в Югозападна България, в София – около 9°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5° - 7°, близки до температурата на морската вода.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

През почивните дни вятърът ще е отслабне. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота в крайните западни планински райони, в неделя – в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете около обяд. Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата.

В понеделник в Източна България южният вятър ще се усили. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15° - 16°. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. Във вторник вятърът ще отслабне, валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане сравнително топло. В сряда минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните в повечето места ще са между 9° и 14°.