Хората с увреден слух искат субтитри в медиите

Глухите хора у нас настояват за услугата "Субтитри при поискване". Днес бяха обсъдени следващите стъпки към достъпа до нея. На срещата присъстваха представители на СЕМ, представители на технологичната индустрия, на глухата и на сляпо-глухата общност.

Целта на дискусията беше и да се види на какво ниво е приложението на Закона за достъпността на продуктите и услугите, който влезе в сила миналата година.

Върху въвеждането на услугата вече се работи. Макар че има още много стъпки до финалното ѝ реализиране.

Ашод Дерандонян, фондация "Заслушай се": "Вече всеки един телевизор с дистанционно има такава функционалност, тя трябва просто да стане активна. За да се случи това трябва медиите, особено националните да поемат отговорност това да се случи. Мобилните оператори да си свършат те също своята работа и ние като крайни потребители, като глухи хора, да можем да се радваме на съдържанието, а не да избираме само чуждоезиково съдържание, което има субтитри." Захари Захариев, фондация "Чуй ме със сърцето": "Като зрители ни се иска да получим достъпност до цялата програма, но това е много дълъг път с много предизвикателства за самите медии. Затова ние всъщност бихме си поставили по-малки цели и да вървим към това да получим една цялостна програма."

Според председателя на СЕМ глухите хора заслужават достъп до субтитри при поискване и до жестов превод, както и до всички други услуги, които им помагат да бъдат информирани.

Симона Велева, председател на СЕМ: "Има някои въпроси, които трябва да бъдат изчистени, може би не винаги и не всички устройства веднага ще ги получат, но това е процес, който ние сме стартирали, по който ние работим. Не малко се прави вече и продължаваме активни усилия, така че да сме наравно с всички останали европейски държави и нашите хора със специфични потребности да имат същия достъп до услуги, както и всички други в ЕС."

Очакванията са още в края на тази година зрителите да имат достъп до услугата "субтитри при поискване".