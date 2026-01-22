БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как дръзките обирджии на инкасо автомобил край Ихтиман са задържани само за часове след обира

Иво Никодимов
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Полицай от Районното управление в Ихтиман се качил на надлез над влаковата линия край града, от където е видял двамата мъже, обрали инкасов автомобил да бягат през полето. Така буквално за часове е разкрит последният дързък обир на близо половин милион лева у нас.

Обирът стана в петък, а във вторник Софийският окръжен съд остави извършителите на грабежа Христо Янашков и Явор Проданов в ареста.

Инкасовият автомобил е нападнат на гарата в Ихтиман посред бял ден. Нападателите Христо Янашков и Явор Проданов завръзват охранителите със свински опашки, освен близо половин милион лева, взимат и оръжието им и побягват към влаковата линия. Единият от охранители успява да скъса свинските опашки и да подаде сигнал за нападението 20-ина минути по-късно.

Филип Благоев, началник на РУ Ихтиман - ОД МВР - София: "В рамките на една до две минути се стремяхме да получим от тях информацията, която ни е необходима, относно извършителите. А именно колко са на брой, въоръжени ли са, не са ли. С какви дрехи са облечени, външни белези и най-важното е в каква посока са се оттеглили и дали са били пеша или с автомобил."

Тогава полицаите се разделят на две групи, едната тръгва към полето в района на село Стамболово, а другата към Черньово. Двама от полицаите решават да се качат на надлезя над жп прелеза при Стамболово, за да огледат полето отвисоко

Филип Благоев, началник на РУ Ихтиман - ОД МВР - София: "Като в това време забелязват две лица, двама мъже, да тичат успоредно на линията, посока село Стамболово."

Тогава голяма част от полицаите са насочени именно към двамата мъже, забелязани край влаковата линия и на няколко етапа стесняват кръга около бягащите Янашков и Проданов.

Петър Георгиев, началник група "Криминална полиция" в РУ - Ихтиман: "Наложи се да се тичаме след тях в полето, да се стеснява периметърът, докато се приближим максимално бързо, но и през цялото това време с максимална безопасност, защото това са въоръжени лица. Ние не знаехме оръжията все още в тях ли са, изхвърлени ли са."

Най-близо до Янашков и Проданов успява да стигне полицаят Стефан Зашев.

Стефан Зашев, група "Охранителна полиция" в РУ - Ихтиман: "Слязох от автомобила и тръгнах по едното лице. Те и двамата бягаха, като на около 500 - 600 метра вече застигнах едното. При разпореждане да спре, той не се подчини и вече на 20-ина метра видя, че няма накъде, клекна на земята, вдигна си ръцете. Аз през цялото време го наблюдавах дали няма да извади оръжие, защото дълго оръжие не носеше, но пистолетите на охранители, които бяха отнети може да са в джоб, в ръце."

Така Янашков и Проданов са задържани за около час след дръзкия обир. А след това са намерени и касетките с пари, които двамата бягайки изхвърлили в полето между Ихтиман и Стамболово.

