Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за разкриването на въоръжения грабеж край Ихтиман

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди с грамоти и плакети "Прокуратура на Република България" главен инспектор Филип Благоев - началник на Районно управление - Ихтиман, старши инспектор Петър Георгиев - началник група "Криминална полиция" към РУ - Ихтиман и младши полицейски инспектор Стефан Зашев - група "Охранителна полиция" към РУ - Ихтиман. Отличията са за проявен висок професионализъм в изпълнението на служебните задължения при разкриването на въоръжен грабеж на голяма парична сума от инкасо автомобил, съобщиха от прокуратурата.

На 16.01.2026 г. след получаване на сигнал на мястото на грабежа – в района на жп гарата в Ихтиман, незабавно пристигнали служители на РУ - Ихтиман към ОД на МВР - София. В резултат на бързите им и професионални действия били установени двете лица, участвали в престъпното деяние. Спрямо двамата обвиняеми по искане на Окръжната прокуратура в София съдът е наложил мерки за неотклонение "задържане под стража".

Борислав Сарафов поздрави полицейските служители и изтъкна проявените от тях професионализъм, отговорност и бързина при разкриване на тежкото криминално престъпление. На награждаването в Съдебната палата в гр. София присъстваха Христина Лулчева, административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

снимки: Прокуратура на Република България