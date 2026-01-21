БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за разкриването на въоръжения грабеж край Ихтиман

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: Прокуратура на Република България
Слушай новината

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди с грамоти и плакети "Прокуратура на Република България" главен инспектор Филип Благоев - началник на Районно управление - Ихтиман, старши инспектор Петър Георгиев - началник група "Криминална полиция" към РУ - Ихтиман и младши полицейски инспектор Стефан Зашев - група "Охранителна полиция" към РУ - Ихтиман. Отличията са за проявен висок професионализъм в изпълнението на служебните задължения при разкриването на въоръжен грабеж на голяма парична сума от инкасо автомобил, съобщиха от прокуратурата.

На 16.01.2026 г. след получаване на сигнал на мястото на грабежа – в района на жп гарата в Ихтиман, незабавно пристигнали служители на РУ - Ихтиман към ОД на МВР - София. В резултат на бързите им и професионални действия били установени двете лица, участвали в престъпното деяние. Спрямо двамата обвиняеми по искане на Окръжната прокуратура в София съдът е наложил мерки за неотклонение "задържане под стража".

Борислав Сарафов поздрави полицейските служители и изтъкна проявените от тях професионализъм, отговорност и бързина при разкриване на тежкото криминално престъпление. На награждаването в Съдебната палата в гр. София присъстваха Христина Лулчева, административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

снимки: Прокуратура на Република България

# Борислав Сарафов # въоръжен грабеж #грабеж на инкасо автомобил #Ихтиман

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
3
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
6
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Сигурност и правосъдие

Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво
Чете се за: 01:45 мин.
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:57 мин.
Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си
6565
Чете се за: 04:10 мин.
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
7418
Чете се за: 01:17 мин.
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и...
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ