Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман

Христо Янашков и Явор Проданов, остават в ареста. Те са обвинени за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман.

В съдебната зала стана ясно, че двамата задържани са студенти. Защитата на Христо Янашков представи документ, че той е управител на търговско дружество, в което участва и Проданов. Оттам определиха престъплението като игра и младежки порив.

Явор Проданов: "Съжалявам. Не осъзнавах какво правя. Оръжията не бяха истински.“

Двамата поискаха по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция.

От прокуратурата изтъкнаха, че обвиняемите са проявили дързост и са имали план за бягство. Има данни и че са работили като охранители. Според един от свидетелите пистолетът е бил Glock 17, освен това двамата са знаели как да боравят с оръжие. Предстои по делото да бъде представена експертиза, която да установи с точност какво по вид оръжие е използвано. От прокуратурата уточниха, че младите мъже са били без мобилни телефони по време на обира, а автомобила, с който е трябвало да избягат бил паркиран на три километра от инкасото.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Проданов и Янашков успяха да откраднат около 235 00 евро или приблизително 460 000 лева. Използваните оръжия оръжия бяха открити в тревна местност в района.Парите са били предназначени за зареждане на банкомати.