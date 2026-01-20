БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:37 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В съдебната зала стана ясно, че двамата задържани са студенти

остават ареста задържаните въоръжения обир инкасо автомобил
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Христо Янашков и Явор Проданов, остават в ареста. Те са обвинени за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман.

В съдебната зала стана ясно, че двамата задържани са студенти. Защитата на Христо Янашков представи документ, че той е управител на търговско дружество, в което участва и Проданов. Оттам определиха престъплението като игра и младежки порив.

Явор Проданов: "Съжалявам. Не осъзнавах какво правя. Оръжията не бяха истински.“

Двамата поискаха по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция.

От прокуратурата изтъкнаха, че обвиняемите са проявили дързост и са имали план за бягство. Има данни и че са работили като охранители. Според един от свидетелите пистолетът е бил Glock 17, освен това двамата са знаели как да боравят с оръжие. Предстои по делото да бъде представена експертиза, която да установи с точност какво по вид оръжие е използвано. От прокуратурата уточниха, че младите мъже са били без мобилни телефони по време на обира, а автомобила, с който е трябвало да избягат бил паркиран на три километра от инкасото.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Проданов и Янашков успяха да откраднат около 235 00 евро или приблизително 460 000 лева. Използваните оръжия оръжия бяха открити в тревна местност в района.Парите са били предназначени за зареждане на банкомати.

