Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Областите с предупреждение за ледено време намаляват. Отрицателни ще останат дневните температури днес само на места в северната половина от страната.

Максималните ще бъдат от минус 2 до 6°, в София - около 1, по Черноморието - от 3 до 5. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб източен, на морския бряг – умерен северен вятър.

През нощта облачността в цялата страна ще се увеличи. Минималните температури утре ще бъдат между минус 13 и минус 3°, в София около минус 9, по Черноморието – от минус 10 до минус 1, а максималните ще са между 0 и 5°, в София – около 1, на морския бряг - от 5 до 7. Ще бъде облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централна Стара планина.

По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, а със затоплянето снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, ще премине в дъжд и ще има условия за поледици.

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде от дъжд, но до края на деня навсякъде ще спрат. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 5 и 0°, а максималните - между 2 и 7°.

В петък и събота в Югозападна България ще преобладава слънчево време, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо. В неделя ще започне нова валежна обстановка. Ще бъде с валежи все още от дъжд, по-значителни в Южна България. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен южен вятър. Повишението на температурите ще продължи.

