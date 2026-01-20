След оставката на президента: Политическите реакции и коментари

Продължават да валят и политически коментари за решението на президента Румен Радев да подаде оставка.

След като вчера президентът Румен Радев обяви, че подава оставка, днес бившият началник на кабинета му Иво Христов посочи в "Денят започва" причините довели до това решение.

Според Иво Христов основният опонент на Румен Радев е политическата класа в нейната цялост.

Иво Христов: "Апелът към президента да се включи в политиката идва тъкмо от отчаянието от сегашната политическа сергия. Хората вдигнаха ръце от това, което има. В този смисъл никоя коалиция не е желана от хората. Разбира се, възможно е да се стигне до такава ситуация. Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство и това може да стане само с масивно гласуване на хората или в краен случай може да се сключи програмно правителство с много къс хоризонт от няколко месеца - 3-4 месеца, ясна дата на следващи избори и това програмно правителство да свърши някои належащи неща да речем промени в съдебната система, която вече оспорва собствената си легитимност и те вече сами не знаят кой е легитимен и кой не е".

Вчера - още преди да стане ясно, че президентът ще направи обръщение към нацията, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде интервю за "Капитал".

В него той заявява, че Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт. Въпреки това лидерът на ГЕРБ казва, че има "по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов написа във Фейсбук, че Румен Радев слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси. И изтъква, че ПП-ДБ са си научили уроците от компромисите. И от това са подготвени за битка с модела Борисов-Пеевски.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България":

"Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане. Ние от компромисите сме си научили уроците и сме разбрали грешките си. И от това сме по-силни и подготвени за битката с модела, олицетворяван в момента от Пеевски и Борисов. Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект. Вместо това той избра бланкетния популизъм".

Позиция днес дойде и от АПС. Почетният председател Ахмед Доган поздравява Радев. И допълва, че само той е решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава.

АПС подкрепя Радев безрезервно.

Смятат, че с общи усилия могат да мобилизират всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ .

Ахмед Доган - почетен председател на АПС:

"Поздравления, г-н Президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас! Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията."

Останалите формации коментираха още вчера: лидерът на "Възраждане" очаква предизборните дебати с Радев, БСП казаха, че отново имат президент в лицето на Йотова, ИТН, МЕЧ и Величие приветстваха Радев на политическия терен.

Единствено от "ДПС-Ново начало" не са коментирали темата все още.

