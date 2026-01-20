Александър Димитров: Приели сме решението на Светослав Вуцов

Най-опитните футболисти няма да вземат участие в контролите на националния ни отбор през март в Индонезия. Това призна селекционерът Александър Димитров на брифинг пред медиите в Турция.

Вчера беше потвърдено, че България ще отпътува за Индонезия в края на март, където ще участва във второто издание на FIFA Series. Освен домакините, там ще бъдат още звучащите прекалено екзотично Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови.

„Ще съхраним най-опитните ни играчи, но ще дадем шанс на млади състезатели, може да има и дебютанти“, каза Димитров.

България не е имала право да избира съперниците си, каза още селекционерът.

„На нас ни даде възможност да се срещнем с друг футбол, с отбори от други континенти, с друг манталитет. Индонезия е страна, която инвестира страшно много във футбола. Вече в световен мащаб няма слаби отбори, всеки иска да докаже себе си, всеки иска да покаже себе си“, заключи селекционерът.

Случаят с отказалият се от националният им вратар Светослав Вуцов е затворена страница, добави Димитров.

„Тази тема смятам, че е отдавна изчерпана. Ние сме приели неговото решение“, каза треньорът.