Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Какво следва като процедура и как останалите политически сили коментират хода на досегашния държавен глава?

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред Конституционния съд, който трябва да я одобри. В Основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат. Според експерти решението им няма да се забави.

Проф. Пламен Киров - конституционалист: "Мен ми се струва, че много бързо това нещо ще бъде решено в рамките на два-три дни." Доц. Борислав Цеков - конституционалист: "Оставката трябва да се подаде пред КС, това е едно безспорно в случая производство, тъй като единственото, което трябва да направят конституционните съдии, е да констатират автентичността на волята на президента. Тя очевидно е вън от всякакво съмнение. Направено е лично публично пред нацията. Буквално в рамките на броени дни, максимум до края на седмицата КС би трябвало да констатира това обстоятелство."

Досега в политическата ни история единствено вицепрезидентът Блага Димитрова е подала оставка. През 1993 година тя се оттегли от поста заради несъгласие с действията на президента Желю Желев. Тогава Конституционният съд се произнесе за 6 дни.

След като оставката на президента Радев бъде потвърдена, тогава вицепрезидентът Илияна Йотова трябва да положи клетва като президент пред Народното събрание. Тогава тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарните избори.

Пламен Киров - конституционалист: "С този ход на президента, който беше очакван от всички, процедурата ще се забави. Нашето внимание е фиксирано към предстоящите предсрочни избори. Избори все пак трябва да има. Няма да бъдат на 29 март, защото нещо изпускаме тайминга. Ще бъдат след Великден."

Досега парламентарно представените партии настояваха вотът да бъде в края на март или в началото на април.



