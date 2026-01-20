БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Проф. Пламен Киров: Залогът на президентските избори ще е голям

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Запази
Проф. Пламен Киров: Залогът на президентските избори ще е голям
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Конституционният съд остава да се събере на заседание, да гласува решение за прекратяване мандата на президента въз основа на подадената оставка, това заяви в "Денят започва" бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.

"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха".

Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.

Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".

"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".

На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".

"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".

Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.

"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".

Вижте целия разговор във видеото

#оставката на президента #Румен Радев

Водещи новини

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия? След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нова масирана атака срещу Киев
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ