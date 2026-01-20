БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Реакции на партиите след заявката на Румен Радев за влизане в политиката

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
политиците нас втория мандат тръмп
Наред с неяснотата около това кога ще бъде предсрочният вот и кой ще оглави служебното правителство, основните политически сили коментират и предстоящото включване на Румен Радев в предизборната надпревара, докато по-малките формации засега са лаконични. Как се позиционират спрямо очаквания нов политически проект парламентарните сили?

Ден след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка и направи заявка за влизане в реалната политика, коментарите на парламентарните партии продължават. От ГЕРБ завиха, че не е техен приоритет да се борят срещу него или срещу негов бъдещ проект, а да защитават европейските ценности и европейския път на България. ПП-ДБ пък го призоваха да определи какви са неговите приоритети и визията му за развитието на България. Останалите парламентарни партии бяха лаконични.

Темите на ГЕРБ са икономика, инвестиции, иновации и как да се капитализират ползите от членството на България в еврозоната, заяви Деница Сачева.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на господин Радев да се бори с реалността. Но е важно да знаем какви са плановете на господин Радев по отношение на управлението на България - дали говорим за това ще се запази ли парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република."

От "Продължаваме Промяната" пък попитаха Радев как вижда геополитечската ориентация на България, защо е поискал референдум за еврото и защо не е защитил машинното гласуване на местните избори.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", ПП-ДБ: "Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по "орбанов" модел, която да играе ролята на троянски кон в европейския съюз и да спъва неговата интеграция. Господин Радев каза, че е за сто процента машинно гласуване, в същото време по време на кабинета "Денков", когато машинното гласуване беше саботирано на първи тур на кметските избори, той не позволи да бъде сменен шефът и зам.-шефа на ДАНС, които направиха този саботаж. Защо?"

Според "Да, България" влизането на Радев в реалната политика ще го изправи пред трудни избори.

Божидар Божанов: "Да, България", ПП-ДБ: "Той слиза от комфорта на президентството, където е можел да подбира по кои теми да заявява позиция, по кои да не заема и е могъл да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние, които отдавна сме на този терен трябва да правим."

След като вчера лидерите на "Възраждане" Костадин Костадинов и на ИТН Слави Трифонов коментираха излизането на Радев в реалната политика, днес от двете партии бяха лаконични.

Златан Златанов, "Възраждане": "Чакайте малко, чакайте малко."

Александър Рашев, ИТН: "Уважаеми граждани, Слави Трифонов изрази позицията по отношение на оставката на Румен Радев, така че друго няма да коментирам, благодаря ви."

А днес почетният председател на АПС Ахмед Доган с пост във Фейсбук обяви, че партията му ще подкрепи Румен Радев и призова за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата държава. Според него предстои много работа, но с общи усилия на всички поколения може да се демонтира „дълбоката държава" и да се рестартира демокрацията".

Останалите партии не коментираха.

#политически реакции #президентът Румен Радев

