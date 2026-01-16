Екзотични съперници за България на турнира FIFA Series 2026

Българският национален отбор по футбол научи своите съперници за тазгодишното издание на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. Съставът на Александър Димитров ще срещне Перу и Сейнт Китс и Невис, както и домакините от азиатската страна. Именно медиите в Индонезия днес разпространиха новината за пълната група по време на пресконференцията за представянето на новия национален селекционер Джон Хърдман, който пое страната от Патрик Клуйверт.

Peru, Bulgaria and Saint Kitts and Nevis are set to join Indonesia at the FIFA Series in Jakarta this March.



(Bola Sport) pic.twitter.com/jYfTAeVqzZ — Football Indonesia (@ftblindonesia) January 16, 2026

Турнирът в Джакарта ще се проведе в прозореца от 23-и до 31-и март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, които ще бъдат определени допълнително и предварително.

За България това участие е второ, тъй като през 2024-а година в дебюта си в Азербайджан тимът победи Танзания с 1:0 и завърши 1:1 с домакините.

Според новия план за развитието на този турнир на ФИФА, централата събира в една страна отбори от различни конфедерации, които иначе няма как да се срещнат. България е представител на УЕФА с 88-о място в ранглистата, а най-високо е поставен съставът на Перу. Представителите на Зона Южна Америка са на 51-а позиция в подреждането на националните отбори.

Домакините от Индонезия са представители на Зона Азия и заемат 122-о място във ФИФА. Най-ниско е класиран тимът на островната държава Сейнт Китс и Невис, която е 154-о място. Малката страна от Зона КОНКАКАФ няма никакви успехи във футбола и там играта тепърва се развива.

За националният селекционер на България Александър Димитров пътуването до Индонезия ще бъде приятно завръщане в миналото, където той играе две години като професионален футболист, а след това е и треньор. Димитров се подвизава с екипа на Перписупа Джаяпура от 2003-а до 2005-а година, а след това е помощник-треньор на същия тим и на националния отбор на страната от 2006-а до 2007-а година.