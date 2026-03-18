БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жоан Лапорта: Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Лапорта спечели президентските избори в Барселона и остава на поста и през следващите пет години.

жоан лапорта вратите барселона винаги бъдат отворени меси
Слушай новината

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обеща още по-добри времена за испанския шампион по време на новия му управленски мандат. На 15 март Лапорта спечели президентските избори в клуба с 68 процента от гласовете.

"Много сме щастливи и благодарни на всички, които гласуваха за нас, защото това беше триумф на демокрацията и още едно извисяване на духа на Барса. Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели, точно както ние обичаме да правим. Това ще ни донесе голям успех и е нашата основна цел", заяви Лапорта, цитиран от Мундо Депортиво.

Президентът на "синьо-червените" е радостен, че клубът ще използва новия си "Камп Ноу" с капацитет за 105 хиляди зрители.

"Това ще бъде прекрасно зрелище и гаранция за бъдещето на нашия клуб. Нека продължим да изграждаме този отбор с Ханзи Флик на пейката и с Деко. Нека продължаваме да печелим титли, точно както ние, феновете на Барса, обичаме да го правим. Искаме да продължим да надграждаме чрез новия стадион и да стабилизираме още повече финансовите резултати на клуба", каза още Жоан Лапорта.

По-късно тази вечер Барса ще играе у дома срещу Нюкасъл в двубой-реванш от осминафиналите в Шампионската лига след равенство 1:1 в първата среща.

Свързани статии:

#Жоан Лапорта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ