Жоан Лапорта: Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обеща още по-добри времена за испанския шампион по време на новия му управленски мандат. На 15 март Лапорта спечели президентските избори в клуба с 68 процента от гласовете.

"Много сме щастливи и благодарни на всички, които гласуваха за нас, защото това беше триумф на демокрацията и още едно извисяване на духа на Барса. Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели, точно както ние обичаме да правим. Това ще ни донесе голям успех и е нашата основна цел", заяви Лапорта, цитиран от Мундо Депортиво.

Президентът на "синьо-червените" е радостен, че клубът ще използва новия си "Камп Ноу" с капацитет за 105 хиляди зрители.

"Това ще бъде прекрасно зрелище и гаранция за бъдещето на нашия клуб. Нека продължим да изграждаме този отбор с Ханзи Флик на пейката и с Деко. Нека продължаваме да печелим титли, точно както ние, феновете на Барса, обичаме да го правим. Искаме да продължим да надграждаме чрез новия стадион и да стабилизираме още повече финансовите резултати на клуба", каза още Жоан Лапорта.

По-късно тази вечер Барса ще играе у дома срещу Нюкасъл в двубой-реванш от осминафиналите в Шампионската лига след равенство 1:1 в първата среща.