Марко Джампаоло е новият треньор на затъналия Кремонезе

Марко Джампаоло беше назначен за старши треньор на закъсалия в класирането на италианската Серия А отбор на Кремонезе на мястото на уволнения по-рано днес Давиде Никола, обявиха от клуба. Никола се раздели с поста си след 15 мача без победа, а тимът от Кремона се свлече в зоната на изпадащите шокиращо след отличния старт на сезона.

Назначението на Джампаоло е второ в кариерата му, след като ги водеше в Серия С през 2015-а година. Освен това е водил съставите на Милан, Торино и Сампдория в Серия А, а през миналата година спаси Лече от изпадане.

Кремонезе – родният отбор на легендите Антонио Кабрини и Джанлука Виали, започна сезона отлично с победа като гост на Милан и претърпя едва едно поражение в първите си девет мача, намирайки място в средата на класирането. Но след 11 поражения в 15 мача ги застигна реалността на борещ се за оцеляването си отбор и сега са на 3 места от 17-ия и първи спасен Лече.

Давиде Никола – бивш треньор на българина Александър Тонев в Кротоне, пое отбора от Кремона през юли с договор за две години. Но поражението в понеделник с 1:4 от Фиорентина се оказа неговото последно предизвикателство. Следващата среща на тима и първа за 58-годишният Джампаоло е в събота като гост на Парма.