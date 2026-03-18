Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Марко Джампаоло е новият треньор на затъналия Кремонезе

Той заема мястото на уволнения по-рано днес Давиде Никола.

Снимка: БТА
Марко Джампаоло беше назначен за старши треньор на закъсалия в класирането на италианската Серия А отбор на Кремонезе на мястото на уволнения по-рано днес Давиде Никола, обявиха от клуба. Никола се раздели с поста си след 15 мача без победа, а тимът от Кремона се свлече в зоната на изпадащите шокиращо след отличния старт на сезона.

Назначението на Джампаоло е второ в кариерата му, след като ги водеше в Серия С през 2015-а година. Освен това е водил съставите на Милан, Торино и Сампдория в Серия А, а през миналата година спаси Лече от изпадане.

Кремонезе – родният отбор на легендите Антонио Кабрини и Джанлука Виали, започна сезона отлично с победа като гост на Милан и претърпя едва едно поражение в първите си девет мача, намирайки място в средата на класирането. Но след 11 поражения в 15 мача ги застигна реалността на борещ се за оцеляването си отбор и сега са на 3 места от 17-ия и първи спасен Лече.

Давиде Никола – бивш треньор на българина Александър Тонев в Кротоне, пое отбора от Кремона през юли с договор за две години. Но поражението в понеделник с 1:4 от Фиорентина се оказа неговото последно предизвикателство. Следващата среща на тима и първа за 58-годишният Джампаоло е в събота като гост на Парма.

Свързани статии:

Кремонезе уволни старши треньора си Давиде Никола
Кремонезе уволни старши треньора си Давиде Никола
Според медиите на Апенините, се очаква Кремонезе да обяви...
Чете се за: 01:15 мин.
ТОП 24

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Европейски футбол

Жоан Лапорта: Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели
Жоан Лапорта: Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели
Дик Адвокаат се завръща във футбола Дик Адвокаат се завръща във футбола
Чете се за: 01:20 мин.
Кремонезе уволни старши треньора си Давиде Никола Кремонезе уволни старши треньора си Давиде Никола
Чете се за: 01:15 мин.
Микел Артета: Имахме нужда от магията на Еберечи Езе Микел Артета: Имахме нужда от магията на Еберечи Езе
Чете се за: 02:50 мин.
Хосеп Гуардиола: Бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем Хосеп Гуардиола: Бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем
Чете се за: 03:27 мин.
Специя с Петко Христов в състава си изпусна победата срещу Емполи Специя с Петко Христов в състава си изпусна победата срещу Емполи
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
