Борещият се за оцеляване в италианската Серия "А" отбор на Кремонезе уволни старши треньора си Давиде Никола, обявиха от пресслужбата на футболния клуб.

„Кремонезе съобщава, че Давиде Никола е освободен от задълженията си като старши треньор на първия отбор. Клубът изразява своята благодарност към треньора и неговия щаб за професионализма и отдадеността, която показаха през ежедневната си работа, откакто пристигнаха в Кремона“, написаха от италианския отбор.

„Сиво-червените“ започнаха кампанията силно, спечелвайки първата си среща за сезон 2025/26 като гост на Милан с 2:1, но впоследствие се смъкнаха до зоната на изпадащите, като в последните си 15 мача нямат победа.

В понеделник тимът на Давиде Никола загуби с 1:4 от директния си съперник в борбата за оцеляване Фиорентина, което доведе до уволнението му днес.

Според медиите на Апенините, включително „Кориере дела Сера“, се очаква Кремонезе да обяви назначаването на доскорошния наставник на Лече Марко Джампаоло на 18-месечен договор.