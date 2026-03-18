начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Дик Адвокаат се завръща във футбола

от БНТ , Източник: БТА
78-годишният специалист ще бъде консултант във Фейенорд.

дик адвокаат прекратява кариерата
Снимка: БТА
Бившият старши треньор на Зенит и руския национален отбор Дик Адвокаат ще съветва треньорския щаб на Фейенорд, съобщи пресслужбата на клуба.

78-годишният специалист ще бъде консултант на мениджъра на отбора Робин ван Перси. Адвокаат обаче няма да заема официална позиция в клуба и няма да бъде на пейката по време на мачове.

През февруари Адвокаат се оттегли от поста старши треньор на националния отбор на Кюрасао, който водеше до световното първенство. Той обясни решението си с желанието си да бъде близо до дъщеря си, която имаше здравословни проблеми.

Преди това той беше треньор на Зенит (2006-2009) и руския национален отбор (2010-2012). Под негово ръководство отборът от Санкт Петербург спечели шампионата, Суперкупата на Русия и Суперкупата на УЕФА, а националният отбор се класира за Европейското първенство през 2012 г., където не успя да премине груповата фаза.

В нидерландското първенство Фейенорд е втори с 52 точки, на 16 точки зад ПСВ Айндховен.

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Марко Джампаоло е новият треньор на затъналия Кремонезе
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
