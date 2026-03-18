Дик Адвокаат се завръща във футбола

Бившият старши треньор на Зенит и руския национален отбор Дик Адвокаат ще съветва треньорския щаб на Фейенорд, съобщи пресслужбата на клуба.

78-годишният специалист ще бъде консултант на мениджъра на отбора Робин ван Перси. Адвокаат обаче няма да заема официална позиция в клуба и няма да бъде на пейката по време на мачове.

През февруари Адвокаат се оттегли от поста старши треньор на националния отбор на Кюрасао, който водеше до световното първенство. Той обясни решението си с желанието си да бъде близо до дъщеря си, която имаше здравословни проблеми.

Преди това той беше треньор на Зенит (2006-2009) и руския национален отбор (2010-2012). Под негово ръководство отборът от Санкт Петербург спечели шампионата, Суперкупата на Русия и Суперкупата на УЕФА, а националният отбор се класира за Европейското първенство през 2012 г., където не успя да премине груповата фаза.

В нидерландското първенство Фейенорд е втори с 52 точки, на 16 точки зад ПСВ Айндховен.