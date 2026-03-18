Брага е първият четвъртфиналист в Лига Европа

Отборът на Брага се класира за четвъртфиналите в Лига Европа, след като отстрани Ференцварош с победа във втория мач с 4:0. Португалците отстъпиха с 0:2 в първия двубой преди седмица, но днес не оставиха никакви съмнения в класата си и още до почивката имаха преднина от три чисти гола.

Две попадения за победителите вкара голямата звезда и капитан на тима Рикардо Орта, а по един път се разписаха Флориан Грилич и Габри Мартинес. От своя страна унгарците – водени от ирландската легенда Роби Кийн, оказаха съпротива чак след 60-ата минута, но така и не стигнаха до гол.

Брага очаква на четвъртфинала победителя от срещата Бетис – Панатинайкос, които играят в четвъртък втората си среща след 1:0 за тима от Атина преди седмица.