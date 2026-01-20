БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова

"Не мисля, че ще се съпротивляват твърде много", каза американският президент

давос решава съдбата гренландия тръмп продължава иска острова
В Гренландия се очаква скоро да пристигнат военни самолети от американско-канадското командване НОРАД, като мисията е определяна като "отдавна планирана". Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Дания не е в състояние да защитава арктическия остров. Той заяви, че разговорите за придобиване на Гренландия ще се проведат на Световния икномически форум в Давос. На сцената на форума днес излизат европейски лидери в опит да успокоят отношенията между Брюксел и Вашингтон. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася в момента реч. По-късно ще говори и френският президент Еманюел Макрон.

Дания изпрати още военни в Гренландия. Нова група пристигна тази нощ в столицата на арктическия остров.

"Пристигаме на учение."

На острова вече има разпложени около 200 датски военни. Според американския президент обаче, Дания не може да защитава Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мисля, че ще се съпротивляват твърде много. Вижте, трябва да имаме острова. Дания - те са прекрасни хора. Познавам лидерите, те са много добри хора, но дори те не ходят в Гренландия. След като една лодка е стигнала там преди 500 години и след това е отплавала, това не им дава право на собственост."

Американският президент е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО за Гренландия. Тръмп определи разговора като "много добър".

"Гренландия e от решаващо значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всеки е съгласен с това!"

Съединените щати имат постоянна база в Нук с около 150-200 военни. Общият брой военни, които европейски страни изпратиха в Гренландия е около 40 души. Това обаче стана причина Тръмп да заплаши тези държави с нови мита.

Европейският съюз предупреди, че подготвя ответни мерки на стойност 93 милиарда евро, заради заплахата на Тръмп да наложи 10% мита на 8 държави заради Гренландия.

Роберта Мецола, председател на ЕП: "Мерките, с които администрацията на Съединените щати заплаши, няма да помогнат за подобряване на сигурността в Арктика. Всъщност те рискуват обратното. Гренландия и Дания ясно заявиха, че Гренландия не е за продан и че техният суверенитет и териториална цялост трябва да бъдат уважавани. Този факт няма да се промени."

В мишена на Тръмп се превърна и Норвегия, която също изпрати военни в Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нобеловата награда не ме интересува. Ако някой си мисли, че Норвегия не контролира Нобеловата награда, просто се шегува. Те имат съвет, но той се контролира от Норвегия. Но Нобеловата награда наистина не ме интересува. Това, което ме интересува, е спасяването на човешки животи."

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще се опита да се среще с американския президент по време на Световния икономически форум.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Френският президент обаче ще си тръгне от Давос, без да разговаря с Доналд Тръмп. Очаква се отношенията между двамата да се обтегнат още повече заради отказа на Макрон да се включи в "Съвета за мир".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще въведа 200-процентно мито за вината и шампанското му и той ще се присъедини. Но не е задължително. Защото, ако наистина така е отговорил, след няколко месеца ще напусне поста си."

За поканата си към Путин да се включи в "Съвета на мира", Тръмп отговори лаконично.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той е един от хората... това са световни лидери. И отговорът е - да, поканих го."

Тръмп пристига утре в Давос. Но с протести в швейцарския курорт, много европейци се готвят да покажат на американския президент, че той не е добре дошъл в Европа.

#икономически форум в Давос #Доналд Тръмп #макрон #Гренландия #Давос

