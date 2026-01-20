Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че според него европейските лидери "няма да се съпротивляват много" на опитите му да купи Гренландия, предаде Франс прес.

"Не мисля, че ще се съпротивляват много. Трябва да я (Гренландия) имаме. Те трябва да го направят", каза той пред репортери в отговор на журналистически въпрос по темата.

По думите му Дания, от която арктическият остров е част, не е в състояние да гарантира отбраната му, предаде Ройтерс.

Впоследствие в социалната си мрежа "Трут Сошъл" стопанинът на Белия дом съобщи, че е имал "много добър" телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по темата.

"Гренландия e от решаващо за значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всеки е съгласен с това!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Тръмп добави, че ще наложи 200-процентни мита на френското вино и шампанско, мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ "Съвет за мир", инициатива за уреждане на конфликтите по света.

Помолен от журналисти да коментира какво мисли за отказа на френския лидер да участва в инициативата, стопанинът на Белия дом отговори:

"Така ли е казал? Ами добре, (така или иначе) никой не го иска, защото много скоро вече няма да е на този пост." "Ще наложа 200-процентно мито на виното и шампанското му и ще се присъедини, но не е нужно да го прави", посочи Тръмп.

Франция на този етап възнамерява да отклони поканата да се включи в инициативата, казаха вчера източници от обкръжението на Макрон.

Тръмп за пръв път предложи създаването на Съвета при обявяването през септември на плана си за мир в Газа. Но от поканата, изпратена до световните лидери миналата седмица, става ясно, че тя има за цел не само да сложи край на конфликта в палестинския анклав, но и на конфликтите по целия свят.

Според чернова на устава на Съвета, видяна от Ройтерс и изпратена до около 60 страни от американската администрация, потенциалните членове са призовани да внесат 1 милиард долара, ако искат да бъдат членове на инициативата за повече от три години.

В неделя и вчера правителствата по света реагираха предпазливо на поканата на Тръмп, план, който според дипломати може да застраши работата на ООН.

Вчера Тръмп потвърди, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата.