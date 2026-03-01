БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Протест пред иранското посолство в Лондон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Запази
Протест пред иранското посолство в Лондон
Слушай новината

Противници на иранския режим протестират пред посолството на Иран в Лондон, в подкрепа на американско-израелските удари. Протестиращите развяват знамето с лъва от времето на шаха Мохамед Реза Пахлави. Неговият син подкрепя протестите срещу управляващите в Иран ислямисти.

Снимки: Албена Колчакова

Екипът на БНТ видя как минувач опита да ги провокира, като развя знамето на Ислямската република. Но британската полиция се намеси и възстанови обществения ред.

Автор: Бойко Василев

#иранско посолство #Лондон #протест

Водещи новини

1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ