Протест пред иранското посолство в Лондон

Противници на иранския режим протестират пред посолството на Иран в Лондон, в подкрепа на американско-израелските удари. Протестиращите развяват знамето с лъва от времето на шаха Мохамед Реза Пахлави. Неговият син подкрепя протестите срещу управляващите в Иран ислямисти.

Снимки: Албена Колчакова

Екипът на БНТ видя как минувач опита да ги провокира, като развя знамето на Ислямската република. Но британската полиция се намеси и възстанови обществения ред.

Автор: Бойко Василев