Над 58% от левовете в обращение са изтеглени. Трендът е прогресивен. Това съобщи председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов на брифинг в Министерски съвет.

"Проблемите от първата десетдневка започват да изчезват. Призоваваме гражданите и търговците да се сдобият с необходимите количества евробанкноти и евромонети. Всички левови банкноти и монети могат да бъдат обменение без такса и без ограничения до края на юни в търговските банки и безсрочно в БНБ. Не е нужно да има паника по въпроса", посочи Владимир Иванов.

По отношение на дейността на "Български пощи" - от 12 до 16 януари са осъществени 20900 операции на обща стойност близо 34 милиона лева.

От КЗП са извършени 164 проверки в периода 12 - 18 януари. Образувани са 34 наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления.

НАП отчита, че между 5 - 18 януари е извършила 2774 проверки, проверени са 626 хранителни магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга, 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения по Закона за въвеждане на еврото. Издадени са 107 административно-наказателни преписки и 26 наказателни постановления.