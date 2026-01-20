БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
рудозем ксанти
Днес се сбъдва една отколешна мечта на жителите на Родопите, най-после се отваря за движение граничният преход "Рудозем - Ксанти". Официалната церемония е насрочена за 10.45 часа, организира се от гръцката страна.

Риза Брахимбашев, кмет на с.Чепинци: "Дълго чакаме отварянето на пункта. Повече от 80 години след затварянето на границата, която винаги е била връзка между планината и морето, между Родопите и Беломорието. А повече от 30 години след подписването на спогодбата за отварянето на КПП-то. Денят наистина е съдбовен, не само за Чепинци, за цялата Смолянска област. Нашата транспортна свързаност е изключително само по автомобилен път. По време на Балканската и до Първата световна война, между другото, е стартирано изграждане на жп линия от Пловдив към Беломорието, която обаче за съжаление стига и спира точно до Асеновград. От тогава насам ние сме само с автомобилен транспорт. Връзките са изключително тежки и трудни, така че отварянето на този път наистина отваря възможности за цялата наша област, за цяла Централна България. Специално Чепинци - връща ни от периферия в сърцето на Европа. И така ние можем да се почувстваме като истински европейци. Дълго се работеше за отварянето на този преход. Работиха много областни управители, правителства.

Захари Сираков, областен управител на Смолян: "Заедно се борихме с всички областни управители на област Смолян и няколко правителства. Считам, че този ден е най-тържествен за областта поради настъпването на това дългочаквано събитие."

Вижте прякото включване на Величка Петкова.

#граничен преход #"Рудозем-Ксанти"

