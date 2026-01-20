Засилват сутрешния филтър и дезинфекциите в детските градини в Бургас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
В Бургас обявиха грипна епидемия, заради рязко повишение на болните. От 22 януари учениците преминават към онлайн режим на обучение, а детските градини и яслите продължават да работят, но при засилен филтър.

Най-засегната е възрастовата група 5-14 г., следвана от 0-4 г.

Даниела Атанасова, директор Детска градина “Ханс Кристиян Андерсен”-Бургас: "Във всички детски градини в община Бургас се предприемат противоепидемични мерки - те включват сутрешен филтър, мерене на температура на децата. Недопускане на служители със симптоми на работа. Засилваме дезинфекциите в групите - три пъти на ден се дизенфекцират всички повърхности, столчета, играчки на децата, проветряваме по-често. На всички служители са осигурени предпазни средства. Много е различна посещаемостта в различните групи. Малките деца са намаляли, в големите групи не отсъстват толкова, някои от родителите спират децата си от детска превантивно".

Директорката подчерта, че няма да се смесват деца от различни групи, нито ще се затварят заради намаления брой деца.

Донка Ангелова, мед. сестра: "Родителите не се допускат в сградата на детската градина, всяко дете се посреща на входа - проверява се за температура, оглежда се за видими признаци, които могат да означават разболяване - като хрема, кашлица, зачервени очи. При симптоматика, която продължава в по-късните часове на деня, се обаждаме на родителите и ги насочваме към личния лекар, детето се отделя от колектива, за да не се допуска разпространението на вирусни заболявания."

Учениците преминават към онлайн режим на обучение. Освен това се преустановяват и профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.

Мерките ще влязат в сила от 22 до 30 януари след съгласуване с главния държавен здравен инспектор.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.

#Бургас #противоепидемични мерки #грип

