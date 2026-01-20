БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова масирана атака срещу Киев

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Нова масирана атака срещу Киев
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Русия е извършила масирана атаката с ракети и дронове срещу Киев през изминалите часове. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи, че ударите са довели до прекъсване на водата и електричеството.

Нанесени са щети на няколко нежилищни сгради. От военната администрация на Киев съобщиха, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени. Във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че системата за противовъздушна отбрана ще се претрансформира. Вече ще се използват малки групи, които ще разполагат с дронове прехващачи.

Зеленски предупреди украинците да бъдат „изключително бдителни“ в очакване на нови руски атаки.

#масирана атака #войната в Украйна #киев

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
3
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
4
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Европа

Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически форум в Давос
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически форум в Давос
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
Чете се за: 00:47 мин.
Показаха кадри от обира на Лувъра Показаха кадри от обира на Лувъра
Чете се за: 02:07 мин.
Ледени блокове блокират корабоплаването по река Елба в Северна Германия Ледени блокове блокират корабоплаването по река Елба в Северна Германия
Чете се за: 02:47 мин.
Поройни валежи в Южна Франция доведоха до наводнения Поройни валежи в Южна Франция доведоха до наводнения
Чете се за: 01:45 мин.
Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия? След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нова масирана атака срещу Киев
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ