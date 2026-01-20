Нова масирана атака срещу Киев

Русия е извършила масирана атаката с ракети и дронове срещу Киев през изминалите часове. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи, че ударите са довели до прекъсване на водата и електричеството.

Нанесени са щети на няколко нежилищни сгради. От военната администрация на Киев съобщиха, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени. Във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че системата за противовъздушна отбрана ще се претрансформира. Вече ще се използват малки групи, които ще разполагат с дронове прехващачи.

Зеленски предупреди украинците да бъдат „изключително бдителни“ в очакване на нови руски атаки.