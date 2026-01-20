БНТ
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 20.01.2026
Спорт
06:30, 20.01.2026
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със...
06:25, 20.01.2026
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви...
06:21, 20.01.2026
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
06:12, 20.01.2026
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
06:06, 20.01.2026
Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник
23:15, 19.01.2026
България става водеща страна в подводното културно наследство
22:55, 19.01.2026
Поскъпва зоната за платено паркиране в Карлово
ТОП 24
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
3
Удължават грипната епидемия във Варна
4
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
Испания потъва в траур
6
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Още от: Други спортове
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Тервел Замфиров: Ако Виктор Гичев прави пистата за олимпийския сноуборд, със сигурност ще бъде на топ ниво
20:58, 19.01.2026
Чете се за: 04:15 мин.
Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 19.01.2026
Деца от клуб по плуване се потопиха в ледените води на р. Първенецка
18:27, 19.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Весела Лечева: България за първи път ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри
15:48, 19.01.2026
Чете се за: 05:30 мин.
Радослав Великов: Ще разчитаме на Шамил Мамедов за медали
12:42, 19.01.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Водещи новини
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
06:12, 20.01.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?
06:25, 20.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
06:30, 20.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
07:57, 20.01.2026
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
08:34, 20.01.2026
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
06:21, 20.01.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически...
06:35, 20.01.2026
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нова масирана атака срещу Киев
06:45, 20.01.2026
Чете се за: 00:50 мин.
По света
