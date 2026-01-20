БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс. За днес е планувано извънредно заседание в парламента.

Вчера в центъра на дебата в комисията отново беше намерението за въвеждането на сканиращи устройства. От ПП-ДБ заявиха, че те няма да могат да бъдат доставени достатъчно бързо за предсрочния вот и че липсват правила за тяхното използване.

БСП предложиха въвеждането на сканиращите устройства да се отложи и да започне от изборите през 2027 година. Според ИТН обаче има вариант устройствата да бъдат и наети, а при необходимост вотът може да се проведе с познатите хартиени бюлетини и настоящите машини. Правната комисия прие ЦИК да организира звено, което целогодишно да обучава избирателите как точно се гласува с новите машини.

