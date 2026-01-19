БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците

от БНТ
По света
обществената подкрепа еврото вече трайно надвишава дела противниците теменужка петкова брюксел
Чрез близо 2000 информационни събития и срещи за различни целеви групи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава дела на противниците на единната валута. Това е заявила днес в Брюксел министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, цитирана от пресцентъра на министерството, подчертавайки значението на националната информационна кампания, реализирана от държавните институции в партньорство с неправителствения сектор.

Петкова представи България за първи път като пълноправен член на Еврогрупата на редовното ѝ заседание, проведено в белгийската столица, след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари.

По думите на Петкова преминаването на България към единната европейска валута протича успешно, а всички основни системи функционират нормално – паричното обращение е осигурено, плащанията се извършват без прекъсване, платежните системи работят стабилно, а администрацията, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения.

Сред текущите приоритети на държавните институции финансовият министър е откроила защитата на потребителите.

По данни, представени на заседанието, към момента в обращение са пуснати над 4,3 млрд. евро, като близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.

#България и еврозоната #Теменужка Петкова #Брюксел #новини в Метрото

