Тервел Замфиров: Ако Виктор Гичев прави пистата за олимпийския сноуборд, със сигурност ще бъде на топ ниво

Александра Жекова, която става част от екипа на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина направи своя дебют като репортер.

Четирикратната участничка на зимни олимпийски игри разговаря с Тервел Замфиров, който вчера триумфира в паралелния гигантски слалом за Световната купа в Банско.

"Искам да призная, че се чувствам страхотно да давам интервю пред успешен спортист като теб, който съм гледал като малък и съм се вдъхновявал. Чувствам се страхотно, победа на родна земя, в подиум с двама българи, аз с Радо да станем първи и трети, да спечелим големия и малкия финал пред нашата публика. Беше изключителна емоция на едно страхотно подготвено трасе в Банско, в един страхотен слънчев ден. Всичко крещеше България в този ден и се радвам, че успяхме да стигнем до победата", заяви Замфиров в първото телевизионно интервю на Сани Жекова за БНТ.

Запитан как е успял да се справи с напрежението и отговорността в Банско, той отговори:

"Стартовете вкъщи са по-отговорни. Емоциите са по 100. Ако спечелиш, си сто пъти по-щастлив. Ако загубиш си сто пъти по-нещастен. Аз опитвам да се изключвам и за спортиста, както ти добре знаеш, когато застанеш в стартовата къщичка, вече всичко се затъмнява, всичко се заглушава. Спираш да чуваш. Но когато се подготвях, когато загрявах и чувах българската публика отдолу, просто ми даваше крила. Беше съвсем различно от всеки друг старт."

Преди Игрите в Милано/Кортина Тервел Замфиров трябва да успее да съвмести обучението си в Лесотехническия университет, както и да продължи с подготовката си в Банско. Той се надява да успее да кара на писта Томба.

"Писта Томба е с подобен профил на олимпийската писта, след което ще заминем за Словения, за един подгряващ старт за Световната купа в Рогла и от там директно в Ливиньо", сподели Тервел.

Той разкри и с какви очаквания заминава за най-големия спортен форум.

"Очаквам и се надявам организацията да бъде на ниво, все пак това са олимпийски игри. До мен са достигнали слухове, че не кой да е, а Виктор Гичев ще подготвя пистата за олимпийския сноуборд, което е огромно щастие. Като цяло ние винаги знаем, че когато той е работил по пистата, нещата са наред. Българите са на изключително високо ниво, освен в спорта, така и в именно техническата подготовка на снега, на пистите. Той е страхотен в това отношение. Пистата, не съм я карал, никой не я е карал, защото тя още не е направена, но се надявам, че ще бъде направена по най-добрия начин, ще има достатъчно сняг и ако Виктор бъде избран да я прави, със сигурност ще бъде на топ ниво", обясни Замфиров.

"Предстои ми да тествам няколко различни модела пластини, няколко различни борда. Ще ги тествам на писта с подобен профил. Надявам се, че ще мога да проведа адекватни тестове", добави той.

Александра Жекова ще бъде водеща на обзорното студио „Днес на Игрите“ по БНТ 1 и БНТ 3. От 6 до 22 февруари, всяка вечер в 19:00 ч. зрителите ще научават най-интересните новини от олимпийските арени. Най-добрата българска сноубордистка през годините ще партнира на Радостин Любомиров.

