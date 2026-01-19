Възможност за диалог и промяна: Започна форумът в Давос

"Дух на диалог" - това е мотото на тазгодишното издание на Световния икономически форум в Давос, който официално започна преди час. За 56-и път швейцарският курорт събира световни лидери, политици, бизнесмени от 130 държави. Украйна и Газа се очаква да доминират формата. Заради последните събития около Гренландия Дания обяви, че няма да участва.

3000 души, от които 65 световни лидери и 850 директори на световни компании, ще търсят пресечни точки във вижданията си за глобалните проблеми. За разлика от предишни години, когато дневният ред беше доминиран от климата и изкуствения интелект, този път присъстват доста обтекаеми формулировки като "просперитет с планетарни граници" и "инвестиции в хората".

Някога сцена на либерален глобализъм, сега Давос се е превърнал в продължение на американското МАГА движение, смятат анализатори. Доналд Тръмп пристига с най-голямата в историята на Давос делегация - 400 души, сред тях петима министри.

Борге Бренде, изпълнителен директор на Световния икономически форум: "Президентът Тръмп ще има разговори с европейски лидери. Наистина се надяваме на диалог и на намирането на път напред за Газа, за Украйна, но и за това как можем да подобрим сътрудничеството помежду си дори в този много сложен свят."

В кулоарите на форума се очаква среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, както и по-широк формат в присъствието на лидерите от Г-7. Акцент в разговорите ще бъдат гаранциите за сигурност за Украйна, както и възможността подписната миналата година сделка за украинските редкоземните елементи, да бъде сред стълбовете за следвоенното възстановяване на страната.

С американската страна ще разговаря и специалният пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев. Забележителното е, че освен "Къща на САЩ", в Давос има и "Къща на Украйна". Делегациите на двете страни ще посрещат гостите си и ще провеждат различни събития.

Другото очаквано събитие е официалното представяне на "Съвета за мир" в Газа, част от който е и бившият български министър на външните работи и на отбраната, както и бивш пратеник на ООН за Близкия изток, Николай Младенов. Сформирането на Съвета е част от втората фаза на плана на Доналд Тръмп за мир в палестинската територия. Покана за участие в Съвета са получили над 60 държави, включително Русия и Беларус. Предложение е получил и ЕС.

Държавите, които имат желание да станат постоянни членове на Съвета за мир, трябва да внесат по 1 милиард долара. Мандатът за членство е тригодишен. Органът, създаден да наблюдава възстановяването на Газа, изглежда ще има много по-широк мандат от този за Ивицата. Анализатори дори видяха амбиция на американския президент новата структура да замени ООН като посредник в глобалните конфликти.

Целта на този форум не е да диктува правила и да влиза в детайли, а да даде възможност за диалог и промяна, казват организаторите му. Обикновените хора обаче не са съгласни. През почивните дни в Давос се проведоха няколко протестни акции.

Снимки: БТА

"Това е абсолютно непрозрачно и частно събитие. Ние не можем да решим кой ще дойде. Идват хора, които са издирвани от години за тероризъм. Идват обвинени в сексуални престъпления. Плащаме за охраната им и в замяна не получаваме нищо. По света има огромно количество проблеми, но те няма да бъдат решени на Световния икономически форум."

Мерките за сигурност в Давос са изключително сериозни, според предварителните изчисления ще струват около 9 милиона долара. А дали говорилнята на богатите, както тук наричат форума, ще доведе до решаване на реални проблеми ще стане ясно дни.