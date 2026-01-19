БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 02:30 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Погребението му ще бъде в петък

Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Слушай новината

Валентино Гаравани почина днес в дома си в Рим, заобиколен от близките си. Това гласи пост в Инстаграм профила на неговата фондация.

В сряда и четвъртък тази седмица тленните му останки ще бъдат изложени в траурна зала в Рим и всички, желаещи ще могат да се простят с дизайнера.

Погребението му ще бъде в петък.

Валентино Гаравани е създател на модната марка "Валентино" и на още няколко бранда. В средата на 60-те години е известен като маестрото на италианската мода. Негови клиентки и лични приятелки са Одри Хепбърн, Жаклин Кенеди и други.

През 2004 г. разкрива, че е хомосексуален. А три години по-късно, през 2007 г., се оттегля от активна дейност в модния бизнес. Последното ревю с негови модели е било през 2008 г. в Париж.

#модна марка #Валентино #кончина

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
3
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
6
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Европа

Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ? Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?
Чете се за: 02:52 мин.
Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл" Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл"
Чете се за: 00:50 мин.
Испания потъва в траур Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия
Чете се за: 04:45 мин.
Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ) Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас? Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ