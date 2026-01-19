БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 03:15 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп засили тона по темата за Гренландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Truth Social американският президент Доналд Тръмп написа, че НАТО от години предупреждава Дания да защити по-добре арктическата територия от руска заплаха, но това не е направено.

Датският министър-председател Мете Фредериксен отговори на заплахите на Тръмп да наложи мита на държавите, които изпратиха военни в Гренландия, заявявайки, че Европа не може да бъде изнудвана. Медии съобщават, че ЕС обмисля ответни мита срещу САЩ на стойност 93 милиарда евро.

Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС и Великобритания подкрепят суверенитета на Гренландия. Очаква се среща на евролидерите на 22 януари в Брюксел.

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
3
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово

Още от: По света

Езерото Балатон замръзна и по него може да се карат кънки
Езерото Балатон замръзна и по него може да се карат кънки
Котката Лари от „Даунинг стрийт“ 10 отново влезе в новините Котката Лари от „Даунинг стрийт“ 10 отново влезе в новините
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 19.01.2026 г. Новините 19.01.2026 г.
Чете се за: 03:22 мин.
Принц Хари срещу медиите: започва дело за нарушено лично пространство Принц Хари срещу медиите: започва дело за нарушено лично пространство
Чете се за: 01:12 мин.
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със „Съвет за мир“? Опитва ли се Тръмп да замени ООН със „Съвет за мир“?
Чете се за: 01:50 мин.
200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия 200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР) Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ