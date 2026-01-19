Доналд Тръмп засили тона по темата за Гренландия

В Truth Social американският президент Доналд Тръмп написа, че НАТО от години предупреждава Дания да защити по-добре арктическата територия от руска заплаха, но това не е направено.

Датският министър-председател Мете Фредериксен отговори на заплахите на Тръмп да наложи мита на държавите, които изпратиха военни в Гренландия, заявявайки, че Европа не може да бъде изнудвана. Медии съобщават, че ЕС обмисля ответни мита срещу САЩ на стойност 93 милиарда евро.

Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС и Великобритания подкрепят суверенитета на Гренландия. Очаква се среща на евролидерите на 22 януари в Брюксел.