Новините 19.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Официално от днес Добрич е в грипна епидемия

От днес, 19 януари, Добрич официално е в грипна епидемия. Областта е втората в страната след Варна, в която се въвеждат временни мерки. Учениците в Добрич преминават на онлайн обучение до 25 януари.

Кои са думите на годината според платформата „Как се пише“?

„Евро“, „безобразие“ и „протест“ са думите на годината за 2025 г. според платформата „Как се пише“. Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Това показва, че най-много сме говорили за пари, скандали и недоволство.

Нумизматите съветват да си запазим левове на банкноти

Нумизмати прогнозират, че добре запазени левови банкноти ще поскъпнат с между 30% и 50% от номинала им след две до три години. Те съветват хората да запазят комплекти от излизащите от обращение купюри с добро качество.

СВЯТ

Доналд Тръмп засили тона по темата за Гренландия

В Truth Social американският президент Доналд Тръмп написа, че НАТО от години предупреждава Дания да защити по-добре арктическата територия от руска заплаха, но това не е направено.

Котката Лари от „Даунинг стрийт“ 10 отново влезе в новините

Прочутата котка Лари, която от години живее на „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон, отново влезе в новините и социалните мрежи. Котаракът едва не спъна официалния фотограф на полския президент, докато излизаше от среща в резиденцията на британския премиер.

Езерото Балатон замръзна и по него може да се карат кънки

Унгарското езерото Балатон замръзна за първи път от 10 години насам. Ледът по южния бряг достига 15 см, което е достатъчно, за да може безопасно да се карат кънки по него. Все пак властите предупреждават, че слоят е по-тънък на север.

СПОРТ

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации

Сенегал победи Мароко с 1:0, и спечели Купата на африканските нации за втори път. Единственото попадение падна в 94-та минута от Пап Гей.

Триумф за България на Световната купа по алпийски сноуборд в Банско

За първи път двама българи се качиха заедно на подиума в старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. 20-годишният Тервел Замфиров грабна златото с първата си победа в престижната надпревара. Радослав Янков спечели бронза след оспорван полуфинал между двамата.

Нефтохимик спечели шестата си Купа на България

Волейболният Нефтохимик е новият носител на Купата на България. На финала в зала „Арена СамЕлион“ тимът от Бургас победи Пирин Разлог с 3:1 гейма (27:25, 25:19, 19:25, 25:20).