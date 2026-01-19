Грипна епидемия в Бургас?

Областният противоепидемичен щаб в Бургас предлага да се обяви грипна епидемия на територията на цялата област от 22-ри до 30-ти януари.
Причината е скок в броя на заболелите през миналата седмица.
Данните показват, че болните са 249 на 10 хил. души население, което е над прага за обявяване на епидемия.
Мерките, които се предвижда да влязат в сила са:
Щабът взе решение всяка от 13-те общини индивидуално, съгласно конкретните нива на заболеваемостта по места, да определи допълнителни мерки по отношение на пенсионерските клубове и масовите мероприятия.
Детските градини и яслите продължават да работят.
Мерките, които щабът обсъди ще бъдат предложени за съгласуване от главния държавен здравен инспектор, след което ще влязат в сила.