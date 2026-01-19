БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл"

Ива Стойкова
Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл" за нарушаване на личното му пространство. 41-годишният Хари и още шестима души, сред които Елтън Джон, съдят издателя на британското издание за незаконни действия, включително придобиване чрез измама на лични данни.

Компанията отрича обвиненията, определяйки ги като клевета.

Очаква се процесът да продължи девет седмици. Това е второ явяване на принц Хари пред съд в Лондон.

През 2023 г. той стана първият член на британското кралско семейство от 130 години, дал показания в съдебно производство по друго дело.

