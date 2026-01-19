БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Весела Лечева: България за първи път ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:30 мин.
Зимни
"Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20 спортисти", коментира председателят на БОК в италианското посолство.

весела лечева българия първи път толкова силен отбор зимните олимпийски игри
Весела Лечева е оптимист за представянето на българските спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Председателят на Българския олимпийски комитет взе участие на церемонията по представянето на Игрите в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела.

Тя не пропусна да отчете успехите на българските спортист в последно време, особено тези на Тервел Замфиров и Радослав Янков на Световната купа по сноуборд в Банско през миналия уикенд.

"Българската делегация ще бъде от 20 представители. Смея да твърдя, че за първи път България ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри. Само през изминалия ден на Световната купа в Банско ние имаме два подиума, златният медал на Тервел Замфиров, когото искам да поздравя. Радослав Янков, който също завоюва място на подиума с трето място. Нека да споменем и Малена Замфирова, която беше избрана за най-добър млад състезател в зимните спортове от европейските олимпийски комитети. И тя ни зарадва през изминалия сезон с няколко подиума. На предишната Световна купа Александър Кръшняк спечели последната квота за Олимпийските игри с второ място. Алберт Попов - Мадона ди Кампильо е неговото място, където той завоюва най-големия свой успех - първо място за Световната купа (в слалома) миналия сезон. Мога да изброя имената на Влади Зографски, който представлява ски-скоковете в България и непрекъснато е в елита на този спорт, въпреки че България все още няма работеща шанца. На фигурно пързаляне ще ни представя очарователната Александра Фейгин, на която пожелаваме успех“, бяха първите й думи.

"Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20 спортисти. Самият факт, че са класирани на Олимпийски игри, показва, че те работят неуморно, всеки ден, системно преодолявайки предизвикателства и трудности, знаеки колко е трудно да постигнеш високите цели, които си поставяш. Те се конкурират на само със световния елит, но и със себе си, най-трудната борба. Полежавам на всеки един от тях успех на Олимпийските игри. Пожелавам кураж, воля, хладнокръвие и най-вече увереност в това, че могат да постигнат най-доброто, на което са способни, именно в предстоящите стартове. Да не се страхуват. Те вече са доказали, че го могат“, каза още тя.

Легендата в спортната стрелба вярва, че Италия ще предостави най-добрите условия за организирането на най-големия спортен форум, разчитайки на опита на страната в това отношение.

„Надявам се, че Италия ще предостави най-добрите условия за Олимпийските игри, ще постави една много приятна, прекрасна атмосфера, и разбира се пълни трибуни. С Милано-Кортина за трети път Италия ще бъде домакин на Олимпийски игри, което показва опита, експертизата на Италия, че тя ще има своите възможности да организира едни от най-добрите игри. За първи път Милано-Кортина предоставя устойчив стандарт за провеждане на Олимпийски игри. Състезанията ще бъдат провеждани в четири планински клъстъра, което е с цел опазване на околната среда.“

"Италия е предпочитана дестинация от милиони туристи, милиони почитатели на професионалния спорт. Голяма част от състезанията ще бъдат проведени на емблематични за италианците и за всички почитатели на спорта места. Откриването на Олимпийските игри ще бъде на емблематичния стадион "Сан Сиро", състезанията в ски-алпийски дисциплини и сноуборд ще бъдат проведени на ски-пистите в Ливиньо и Бормио“, допълни президентът на Българския стрелкови съюз.

Председателят на БОК пожела и успех на медиите, които ще отразяват на място Игрите.

"Медиите ще направят достъпни олимпийските игри на всеки български зрител и гражданин. Те ще представят най-добрите и вълнуващи моменти от Олимпийските игри. Искам да им пожелая и на тях успех, защото и за тях това е едно голямо състезание, състезание между най-добрите - как да направим така, че да направим съпричастни всички онези, които наблюдават Зимните игри, на най-вълнуващите и най-красивите моменти.

На добър час и успех на българската делегация на предстоящите 25-и Олимпийски игри", завърши Лечева.

Вижте интервюто във видеото!

