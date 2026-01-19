Александра Фейгин е един от знаменосците на България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Александра Фейгин ще бъде един от двамата знаменосци на българската делегация на откриването на Зимните олимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д‘Ампецо. Състезателката по фигурно пързаляне ще бъде женският представител по време на церемонията, която ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Това обяви председателят на БОК Весела Лечева по време на церемонията по представянето на Зимната олимпиада и Параолимпиадата в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела. Мъжкият представител на българите ще определен по-късно.

Както знаем, страната ни спечели 20 квоти за най-големия спортен форум. Имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на България ще бъде от 50 души.

За Фейгин това ще бъде втора Олимпиада. Преди 4 години най-добрата българска фигуристка завърши на 24-то място. В китайската столица знаменосци на българската делегация бяха сноубордистът Радослав Янков и биатлонистката Мария Здравкова.