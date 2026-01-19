БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота - история почти като роман (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Тя се съхранява в Историческия музей в Габрово

пази съкровище първата българска банкнота история почти роман снимки
В дните, в които България официално прие еврото, а левът остава в историята, ще ви покажем първата българска банкнота от 1 август 1885 г.

Тя се съхранява в Историческия музей в Габрово.

Номиналът й е 20 лева и е отпечатана в Санктпетербургската печатница преди 140 години.

Как е попаднала в Габрово и каква е историята на първите български пари?

Преди повече от век България прави първата си крачка към финансова независимост. Със закон държавата дава право на Българската народна банка да издава книжни пари.

Така се появява първата българска банкнота.

Росен Йосифов – директор РИМ-Габрово: "Това са първите български книжни пари и тази година се печатат два номинала - 20лв и 50лв. Злато. Така са имитирани в злато до Първата световна война. Като преносителят има право да получи 1/3 от стойността в злато директно от банката. Това левът е бил конвертируем в цяла Европа".

Първата серия е в изключително малък тираж – едва 213 хиляди лева.

И днес една от тези банкноти се пази като истинско съкровище.

Росен Йосифов – директор РИМ-Габрово: "Те са в обращение до 1907 година.Тази серия наистина в Рим Габровo се съхранява една уникална културна ценност. Това е банкнота серия номер 5 нули 1-ца".

Историята ѝ е почти като роман.

Открита и запазена от габровски търговец, преминала през няколко поколения, за да стигне до музея.

"Братя Тюленбаков са търговци, които още през възрожденския период въртят търговия с Румъния. И Васил Тюленбаков, след обществените инициативи, в които участва, през 1897 година се пренасят костите на Васила Априлов, от мястото, където е погребан, когато е починал от Галац, в Габрово, където се намират и до ден днешен. И смятайте, че около това събитие, в Румъния, в него упада тази банкнота. Явно му е направила впечатление, тъй като тя не е прегъвана, няма по нея някакви следи от голяма употреба. Няма следи и остава в него. След това той предава на своя син, който е интелигентен човек, инженер, учител в Априловската гимназия, Христо Тюленбаков. И през 1962 година, тогава в Окръжен исторически музей, тази банкнота е продадена за 250 лева".

Първата банкнота е отпечатана в държавната печатница на Руската империя в Санкт Петербург, а дизайнът й е семпъл.

Росен Йосифов – директор РИМ-Габрово: "Няма върху нея изображения. Първият дизайнер, който е известен тогава на банкноти е приложил един семпъл дизайн без изображения, главно с геометрични елементи в една светлокафява гама. Разбира се, присъства това обстоятелство, че за подялба или за фалшифициране виновникът наказват спрямо закона".

Още тогава възниква въпросът как да се казват българските пари. Дебат, който звучи актуално и днес.

"Стефан Стамболов предлага да се нарича франк, подразделен на сантими, за да я разпознаваме в цяла Европа. Даже има отпечатани, те са изключително рядкост български монети - сантими. Той когато после става министър-председател, също пак се връща към тая инициатива, българската валута да бъде франкове - сантими, а не да бъде лев, просто наистина за да е разпознаваема в цяла Европа, така че още този въпрос седи от доста отдавна".

Днес, повече от век по-късно, този път завършва с приемането на еврото.

"В края януари на 28 януари ние ще експонираме, ще открием една голяма изложба, която се казва: "Когато левът става история". В нея ще представим богатството, което съхраняваме, ще обърнем внимание на развитието на финансовата система, на трудностите, които среща българска държава. Трябва да се каже, във всички периоди изпитва големи финансови трудности. Не е само сега. И се надявам тази изложба да предизвика голям интерес".

От златно обезпечения лев до общата европейска валута. Историята се затваря в кръг, но и отваря нова страница. А първата българска банкнота остава тук, за да ни напомня откъде сме тръгнали. И защо парите винаги разказват и показват повече от числа.

#първа българска банкнота #Габрово

