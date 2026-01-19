БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Радослав Великов: Ще разчитаме на Шамил Мамедов за медали

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Подготвяме се за европейското първенство, заяви селекционерът на националния отбор по борба в свободен стил.

Радослав Великов заяви, че в българския национален отбор по свободна борба ще разчита на Шамил Мамедов да печели медали за България. Руснакът е част от подготовката в Белмекен, където участват и всички останали натурализирани състезатели, като изключение прави само отсъствието на Магомед Рамазанов, който лекува контузия.

Пред БНТ селекционерът на тима сподели, че това не е първият лагер, в който участват натурализираните състезатели.

Натурализираните състезатели не са с нас за първи път на лагери. Миналата година преди световното първенство имахме и лагер на Белмекен, както и два в чужбина. Също и на Дианабад. Не новост, че те са с нас на лагер. Към отбора се включи и Шамил Мамедов. За нас той е един ценен кадър, на който ще разчитаме за медали. И аз като треньор искам да имам добри състезатели, радвам се, че идвам такъв състезател в отбора. Не знам как точно е привлечен. Аз съм радостен, че Управителният съвет на Българската федерация по борба успя да вземе това решение.

Наставникът говори и за отсъствието на Микяй Наим.

„Аз го поканих на лагера, говорихме си още преди него. Той каза, че ще дойде, но ще се забави една седмица, тъй като се е записал да учи магистър в НСА. Попитах го дали ще се качи преди втората седмица, но той каза, че ще се подготвя за републиканското.“

Критериите за определянето на състава са двата шампионата на България, единият от тях турнирът „Дан Колов“. Ако има някои категории някъде, където не сме сигурни кой да участва или не е могъл да бъде част от шампионатите по уважителни причини…Когато видим къде има голяма конкуренция, ще се участва и на рейтингов турнир“, добави той.

„Цялата ни насока е към европейското първенство, за там се подготвяме. Част от подготовката е именно за този шампионат. След това имаме плануван лагер в чужбина. Ше заминем за Махачкала в Дагестан. Там ще бъдем 15 дни, след това се връщаме. 10 дни сме на Дианабад и оттам пътуваме за втория рейтингов турнир“, уточни Великов.

Повече от интервюто с Радослав Великов гледайте във видеото!

#Български национален отбор по борба в свободен стил #Шамил Мамедов #Радослав Великов

