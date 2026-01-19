БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
"Споразумението не е за свободна търговия, а за нелоялна конкуренция", посочи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа и ще поставят европейските производители в условия на нелоялна конкуренция заради споразумението Меркосур. Това предупреди в "Денят започва" Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Като примери той посочи царевица, соя, мед, месо и др.

"Когато коментираме темата Меркосур (бел. ред. членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), на първо място винаги се изкарва темата "свободна търговия". Но всъщност, погледнато от гледна точка на земеделието, споразумението Европа-Меркосур не е свободна търговия, а е нелоялна конкуренция. Защо е нелоялна конкуренция? Защото европейските производители произвеждаме нашата продукция при съвсем друга себестойност, заради съвсем други изисквания - и екологични, и административни, и социални, и условия на труд. Условията на труд в Европа, знаете, са много завишени, екологичните изисквания в Европа са много завишени, продуктите за растителна защита, които ние имаме право да използваме, са силно ограничени. Да не говорим за безумната въглеродна такса върху торовете, която се налага от 1 януари, която повиши цената на торовете в Европа с около 150 евро на тон. Само за пример ще дам, че в момента най-масовият азотен тор в Европа е на цена около 800 лева или около 400 евро на тон. Същият този тор, извън страните от Европейския съюз, е около 150-180 долара."

Всичко това означава, че себестойността на произвежданите стоки в страните от Меркосур, които ще се търгуват на Стария континент, ще бъде много по-ниска от същите продукти, предлагани от европейски производители.

"Всичките продукти ще идват на по-ниска цена и това е ясно. Големия проблем и по-скоро голямото неразбиране от страна на Европа е, че нашата цел не бива да бъде само намирането на пазари, а свалянето на нашите себестойности, защото себестойността на всички продукти в Европа е безумна. Много е трудно да се свали. Европа сама си сложи този прът в колелата и когато започнаха да се коментират темите по зелената сделка, вие всички знаете, тогава беше идея това да бъде световна тема, всъщност тя се превърна в локална, само в Европа. И това доведе до там Европа да е един остров на висока себестойност, който е абсолютно неконкурентен по цял свят."

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите даде и примери.

"Самият факт, че Южна Америка държеше в това споразумение да влязат земеделските стоки, означава, че те имат интерес да внасят. От друга страна самият мащаб на производство в Южна Америка е огромен и просто зрителите трябва да си представят за какво говорим. Южна Америка и страните от Меркосур само са 66 пъти по-голям производител на соя от Европа. Производството на соя в тези страни 66 пъти по-голямо. Дали ще отиде в Китай или ще дойде в Европа - вече е въпрос на разделение на тази стока и количество. Китай много умело увеличава производството си и южноамериканските страни много добре знаят, че няма да имат този сигурен пазар в Китай, какъвто имаха последните 20 години и на царевица, и на соя. Така че това е едно от основните ни притеснения. Другият голям проблем е всъщност това, че не само тези продукти, а производните от тях ще дойдат в Европа, както и месо, и мед и други продукти, които пък ще навредят на съседни наши производства, като говеждото месо и това ще повлияе и на консумацията на нашите производства."

Проданов е категоричен, че гласът на земеделците в Европа не е чут.

"Напълно ясно е защо се стигна до подписване на това споразумение. Геополитическият натиск върху Европейския съюз е огромен. Но темата земеделие не беше докрай изчистена и продължава да не е изчистена. И най-лошото е, че не е и комуникирана и продължава да не се комуникира нито на национално, нито на европейско ниво. Гласът на земеделските производители просто не се е чува и това е видно и от протестите в цяла Европа."

Водещото министерство по темата Меркосур не е Министерство на земеделието от страна на България, а е Министерство на икономиката.

"Министерство на икономиката сме го потърсили няколко пъти за последните 6 месеца и нямаме никакъв отговор от там. Също така сме потърсили и евродепутатите ни и премиерът. Гласуването всъщност се случва на ниво Съвет на премиери. От страна на България участник в този съвет е бил посланик. Дали и кога е минало през Министерски съвет такова гласуване? Ние днес ще входираме официално писмо до Министерски съвет, за да разберем тази позиция на България, кой я е формирал, на каква база е стъпил и кога се е случило това, защото определено не е публична тази информация и никога не е стигало до обществото позицията на България по темата Меркосур."

Вижте целия разговор във видеото

#евтини стоки #сделка с Меркосур #земеделски производители #Европа

