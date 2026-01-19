БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си

от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Запазването на спокойствие и оставането в домовете при пожар в жилищна сграда може да спаси човешки живот. Това подчерта в „Денят започва“ директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов, коментирайки трагичния инцидент в столичния квартал „Свобода“, при който загинаха три жени.

По думите му от подобни трагедии трябва да се извличат ясни уроци, като най-важният е хората да не се поддава на паника, тъй като тя често води до фатални решения. В момента продължават процесуално-следствените действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента в столичния квартал "Свобода".

Джартов обясни, че при пожари в жилищни сгради често по-безопасният вариант е хората да останат в апартаментите си, вместо да се опитват да напускат сградата през задимени стълбища.

„Когато гражданите забележат дим в стълбищната клетка, да не навлизат в нея. Изключително трудно е без защитни средства те да преодолеят този дим, защото не знаят колко етажа надолу продължава. В случая е по-безопасно да се затворят в самите апартаменти. Ако е необходимо, да излязат на тераса, която не е засегната от дима, да влязат в банята, да пуснат водата, да уплътнят вратите.“

Директорът на пожарната уточни още, че в големите градове екипите реагират бързо и пристигат на мястото на инцидента в рамките на няколко минути.

„Ако е необходима евакуация, колегите на място ще ги придружат със съответните защитни средства.“

Той подчерта, че в първите минути при възникване на пожар хората могат да реагират ефективно, ако разполагат с пожарогасител, като за домашна употреба най-подходящи са тези с въглероден диоксид.

Джартов предупреди за опасността от неправилното гасене на мазнина.

„Имаме случаи, в които жени се опитват да гасят запалена мазнина с вода – това е абсолютно противопоказно. На практика така огънят се разпространява изключително бързо.“ Той препоръча покриване на тигана с метален похлупак или влажна памучна кърпа, като синтетични материали са забранени.

Електрическите уреди и зарядните устройства също крият риск.

„Високопотребяващи уреди трябва да се включват директно в контактите. Зарядни устройства за телефони или други прибори не бива да се оставят без наблюдение. Цяла нощ зареждане не е препоръчително, защото с течение на времето се получават повреди, които могат да предизвикат пожар.“

Джартов подчерта и значението на свободните общи пространства в жилищните сгради - използването им за складови площи е забранено.

Относно противопожарни системи в жилищата, главният комисар препоръча инсталиране на датчици за дим или въглероден оксид във всеки апартамент.

„Те струват около 30–40 лева и сигнализират на съседите при пожар, което може да спаси живот. Това е препоръчително, но не е задължително по закон.“

Джартов сподели, че няма правомощия да осъществява контрол в частни домове без сигнализация или съдебно разрешение, но подчерта, че в обществени сгради и предприятия проверките са задължителни.

Вижте целия разговор с Александър Джартов във видеото.

#квартал "Свобода" #Александър Джартов #пожари

