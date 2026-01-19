БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тристранният съвет обсъжда промени в пенсионната система

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Целта е в пенсионната система да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе първо заседание за годината. На него социалните партньори ще обсъдят проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите.

Целта е в пенсионната система да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил. Така осигурените лица ще могат да решават дали спестяванията им да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.

Спестяванията по партидите остават персонални и гарантирани, уточняват от финансовото министерство. С промените в Кодекса за социално осигуряване ще бъдат завишени изискванията към пенсионните дружества и ще бъдат намалени събираните от тях такси и удръжки.

#пенсионна система #НСТС #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
3
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
4
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
5
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
6
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Политика

След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен кабинет и дата за изборите
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен кабинет и дата за изборите
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:00 мин.
Тошко Йорданов: Човешкият фактор опорочава изборите Тошко Йорданов: Човешкият фактор опорочава изборите
Чете се за: 07:32 мин.
АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани
Чете се за: 03:47 мин.
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 03:30 мин.
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100 Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
До -12°: Жълт код за студено време До -12°: Жълт код за студено време
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Президентските избори в Португалия - умерен социалист и крайно...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите...
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ