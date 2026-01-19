Президентските избори в Португалия - умерен социалист и крайно десен отиват на балотаж

Следващият президент на Португалия ще стане ясен след балотаж. Това показват резултатите от изборите вчера.

Най-много гласове е събрал умереният социалист Антонио Жозе Сегуро - малко над 31 процента, следван от кандидатът на крайната десница Андре Вентура с 23.5 процента.

Вторият тур на гласуването е насрочен за 8 февруари. Според последните проучвания, Вентура няма шансове да спечели на балотажа. Неговата антисистемна и антимигрантска партия "Шега!" е втората по-големина парламентарна сила и вече промени правителствените политики по отношение на имиграцията.