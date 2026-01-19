След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен кабинет и дата за изборите

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата конституционна процедура – назначаването на служебно правителство.

За целта Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията министър-председател може да бъде избиран само от 10 лица в т.нар. „домова книга“.

Това са председателят на Народното събрание, управителят и тримата подуправители на БНБ, Омбудсманът и неговият заместник, шефът на Сметната палата или неговите заместници.

Заедно с назначаванито на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.