До минус 12°: Жълт код за студено време

Днес времето ще остане много студено.

Минималните температури ще са между минус 12° и минус 7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие, а максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни от минус 8° в Североизточна България до 4° - 5° в крайните югозападни райони.

Обявен е жълт код за студено време в по-голямата част от страната.

Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево.

Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява.

Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°.

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

През нощта срещу четвъртък все още на много места в източната половина от страната ще има валежи от сняг. През деня от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони. От югозапад ще започне пренос на топъл въздух.

В петък и събота ще е без съществени валежи. Облачността ще е значителна, на места в Дунавската равнина ще е мъгливо.

Затоплянето ще продължи.