БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До минус 12°: Жълт код за студено време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес времето ще остане много студено.

Минималните температури ще са между минус 12° и минус 7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие, а максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни от минус 8° в Североизточна България до 4° - 5° в крайните югозападни райони.

Обявен е жълт код за студено време в по-голямата част от страната.

Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево.

Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява.

Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°.

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

През нощта срещу четвъртък все още на много места в източната половина от страната ще има валежи от сняг. През деня от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони. От югозапад ще започне пренос на топъл въздух.

В петък и събота ще е без съществени валежи. Облачността ще е значителна, на места в Дунавската равнина ще е мъгливо.

Затоплянето ще продължи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
3
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово

Още от: Времето

Започва постепенно затопляне
Започва постепенно затопляне
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
16020
Чете се за: 02:45 мин.
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
9130
Чете се за: 02:40 мин.
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни? Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
Чете се за: 02:15 мин.
Жълт код за ниски температури в цялата страна Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
Застудяването продължава Застудяването продължава
7831
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР) Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ