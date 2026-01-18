БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Агонцев: Умората и сгъстеният график ни попречиха да направим нова сензация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Волейболистът на Пирин Разлог вярва, че отборът е способен на още много победи до края на сезона.

Нефтохимик Пирин Разлог
Снимка: Startphoto.bg
Волейболистът на Пирин Разлог Любомир Агонцев призна, че сгъстеният график е попречил на отбора да спечели Купата на България.

Тимът победи отборите на Левски и ЦСКА с 3:2 гейма, но преклони глава пред Нефтохимик на финала след 1:3 в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

"В понеделник имахме тежък мач и в Русе - 3:2. След това двата тежки мача ни се отразиха. Ние сме отбор на възраст. Умората и сгъстеният график ни попречиха да направим нова сензация. Ние сме шест човека.

Разпределителят е категоричен, че отборът не трябва да бъде подценяван и е способен на нови подвизи до края на сезона.

"Пирин не е отбора за отписване, защото играем мач за мач. Бяха ни разгадали добре и ни затрудниха със сервиси. Равносметката е добра. Тренираме колкото можем. Бяхме дошли с по една раничка", допълни бившия български национал.

За тима предстои двубой от първенството с шампиона Левски.

"Надявам се да починем, да се хвърлим и да покажем играта ни от предните два дни", завърши Агонцев.

#Любомир Агонцев #ВК Пирин Разлог

