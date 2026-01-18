Каква ще е колекционерската стойност на левовете?

Добре запазените левови банкноти след 3 години ще поскъпнат с между 30 и 50% от номинала им.

Това прогнозират нумизматите и съветват, който има възможност да си задържи комплект с добро качество на различните купюри, които сега се изтеглят от обращение.

15-годишният Симеон Николов от Пловдив е млад колекционер, който вече се е запасил с банкноти с отлично качество.

Симеон Николов, колекционер: "Аз всички номинали - до 20 включително и тези с Иван Рилски и с Паисий Хилендарски от 1 и 2 лв., направил съм си труда и съм запазил, за да имам за бъдещото поколение."

Според специалистите нумизмати цената на добре запазена банкнота може да се увеличи с до 50% от номинала ѝ за кратък период от време.

Петър Неделев, председател на нумизматично дружество Пловдив: "Ето една банкнота от 100 лв., която е в перфектно състояние, в момента струва 51 евро, след 2-3 г. съм почти сигурен, че ще струва 120-130-150 лв."

Дори и при висока инфлация, колекционерската стойност на тези банкноти ще се запази, смята председателят на пловдивските нумизмати. И дава пример с банкнотите от 1 и 2 лв., които бяха в обращение допреди няколко години, а сега се търгуват между 5 и 10 лв.

Най-ценни у нас остават старите банкноти от 1 и 500 лв., печатани през 1951 г.

Петър Неделев, председател на нумизматично дружество Пловдив: "Банкнота от 1 лв., пак говорим за много добро състояние – струва 300-400 лв , банкнотата от 500 лв. струва от 90 до 120 лв., тогава не е струвала нищо."

Очаква се и колекционерите от чужбина да проявят интерес към изтеглящите се родни банкноти. Българи, живеещи зад граница, както и местни пловдивчани, вече издирват купюри с добро качество.

"Винаги си запазваме когато идваме и си заминаваме за спомен повечето, защото те си губят ценноста така или иначе. "



"Синът ми ме пита: "Тате, няма ли да си запазим и ние някакви банкноти или поне монети?", така че заради него може би ще запазим и ние."

Освен в банкноти, финансистите съветват да инвестираме и в злато, и сребро.

Но докато цената на златото достига рекордни стойности, среброто тепърва ще показва потенциала си.