Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Две години по-късно все още няма присъди

протести искане справедливост убийството пейо пеев
Две години след убийството на Пейо Пеев, все още няма присъди.

Негови близки и приятели се събраха на мястото на убийството в столичния квартал "Изток", където стана убийството, за да почетат паметта му и да поискат по-бърз и справедлив процес.


За зверското убийство са обвинени бившата му жена Габриела Славова и майка и Красимира Трифонова.

Според обвинението те са удушили Пейо след скандал.

Убийството беше извършено в кола и записано на камера за видеонаблюдение.

Габриела обаче е под домашен арест и има право да вижда децата си.

Според протестиращите тя нарушава мярката си неотклонение и излиза извън София.

В Пловдив също се проведе протест в памет на Пейо Пеев.

Милена Йорданова, сестра на убития Пейо:
Смятате ли, уважаеми социални, Държавна агенция за закрила на детето, че една убийца, която не е ясно какво й е психическото сътояние, която предумишлено някого убива, трябва да има достъп до деца, кой ще гарантира сигурността на детето на Пейо?

